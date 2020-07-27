toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маркевич зізнався, що не один раз мав бажання побити арбітра

08:52 - Читать на русском
Маркевич зізнався, що не один раз мав бажання побити арбітра
Мирон Маркевич / фото: ФК Рух

Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував скандальне побиття арбітра після матчу Першої ліги Агробізнес – Минай.

 

"Не стримався. Напевно, щось було, що суддя був побитий, я не знаю. Може, суддя щось сказав. Але потрібно було тримати себе в руках. За всі роки кар'єри я не раз хотів побити суддю", – поділився Маркевич в ефірі програми Профутбол.

Віце-президента УАФ Собуцького довічно відсторонили від футболу за побиття арбітра

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький.

Як наслідок, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Головні новини футболу 26 липня: Ярмоленко забив гол у останній грі сезону, Ювентус здобув Скудетто, МЮ і Челсі – в ЛЧ
07:00
1515
Теги
Олег Собуцький Агробізнес Агробізнес Мирон Маркевич Арбітри Минай Минай Агробізнес - Минай
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
12
год
:
48
хв
Чорноморець
23:55
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук