Маркевич зізнався, що не один раз мав бажання побити арбітра

"Не стримався. Напевно, щось було, що суддя був побитий, я не знаю. Може, суддя щось сказав. Але потрібно було тримати себе в руках. За всі роки кар'єри я не раз хотів побити суддю", – поділився Маркевич в ефірі програми Профутбол.

Віце-президента УАФ Собуцького довічно відсторонили від футболу за побиття арбітра

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький.

Як наслідок, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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