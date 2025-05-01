"Кому віддаю перевагу в повторних поєдинках? Ще перед чвертьфіналами я хотів, аби в фіналі зустрілися Барселона та ПСЖ, які демонструють найбільш видовищний футбол. Але це моє бажання як вболівальника.

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Наразі шанси Барселони та Інтера розцінюю, як 50 на 50, а ПСЖ віддаю незначну перевагу внаслідок звитяги в Лондоні. І не варто переоцінювати фактор рідних стін. Стосунки з'ясовують команди, для яких все одно, де перемагати", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у перших матчах ПСЖ на виїзді мінімально обіграв лондонський Арсенал (1:0), а Барселона у рідних стінах розписала вогняну нічию з міланським Інтером (3:3).

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