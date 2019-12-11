Маркевич зізнався, чому більше критикує Динамо, ніж Шахтар

Голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував своє ставлення до українських грандів.

"Шахтар тримається на рівні. Я вболіваю за Динамо з шести років, ця команда завжди була візитною карткою України. А зараз боляче дивитися, як грає команда. Я пам'ятаю зовсім інше Динамо.

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У київському клубі на мене ображаються? Нехай ображаються, заради бога. Ви доведіть своєю роботою. Кияни не можуть Мальме обіграти, про що ми говоримо? Це не через те, що я хочу критикувати саме їх.

Я і Шахтар критикую. У донецького клубу серйозна футбольна школа, але я не бачу її вихованців. Так, купують хороших футболістів з Бразилії, немає питань. "Гірники" з усієї України збирають гравців в свою школу, але я їх не бачу в основному складі.

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Цих гравців не було видно ні при Фонсеці, ні при Каштру. Коваленко виходив. Але він починав краще, а зараз знітився. Грають Кривцов і Степаненко, але це запорізькі вихованці", – зазначив Маркевич в програмі Stargorod Sport.