"Якщо відштовхуватися чисто від результату, то результат команди Шевченка на Євро позитивний. Збірна України ще ніколи не доходила до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Україна пропустила найбільше голів серед усіх збірних на Євро-2020

Якщо ж говорити про гру, то питання є. Був хороший другий тайм у матчі з Нідерландами. Перша половина гри з Північної Македонією. З Австрією зіграли відверто погано. Реабілітувалися "синьо-жовті" у поєдинку зі Швецією. А ось матч проти англійців не можна занести нашій команді в актив.

Чому в діях збірної України вийшли такі гойдалки? Думаю, через коротку лаву запасних. У нас є футболісти, без яких ми не можемо обійтися, і все залежить від того, в якій вони формі. Андрій Ярмоленко непогано виступив на турнірі, Руслану Маліновському травма не дала зіграти на своєму максимумі. Олександр Зінченко провів непростий сезон за Манчестер Сіті і десь його не вистачило. Хоча в матчі зі Швецією ми побачили цього виконавця у всій красі. Роман Яремчук ніби непогано виглядав, але вважаю, що цей нападник міг зіграти і краще. В обороні у нас є проблеми, особливо у грі на другому поверсі. Багато пропускаємо зі стандартних положень.

Вважаю, що можна було виступити краще. Але знову ж таки за умови, коли б тренерський штаб не мав кадрових проблем і всі футболісти були б в оптимальному стані", – сказав Маркевич у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

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