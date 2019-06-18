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Маркевич: Збірна U-20 показала, що й такі держави, як Україна, можуть вигравати великі форуми

14:36 203 Читать на русском
Маркевич: Збірна U-20 показала, що й такі держави, як Україна, можуть вигравати великі форуми
Мирон Маркевич / фото Миколи Бочка

Відомий український тренер, очільник комітетів національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував перемогу команди U-20 на чепіонаті світу.

"Не думаю, що взагалі в країні було багато людей, які передбачали чемпіонство збірної України. Хоча, знаючи характер і амбіції Олександра Петракова, я був упевнений, що "синьо-жовті" не пастимуть задніх. Вважаю, що зі своїм послужним списком наставник награв на перемогу на мундіалі.

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Я був присутнім на матчі 1/8 фіналу проти Панами. Про суперника не скажеш, що він належить до лідерів світового футболу, але в діях "синьо-жовтих" була якась особлива впевненість. Ось тоді в мене й промайнула думка, що наша збірна може далеко зайти.

Це яскравий приклад для всіх наших молодих футболістів, як можна досягати успіху. Немає нічого неможливого.

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Зараз усе має бути спрямовано на розвиток футболу в нашій країні. Дуже слушний період. Наша збірна показала, що й такі держави, як Україна, можуть вигравати великі форуми", – цитує Маркевича офіційний сайт УАФ.

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Теги
Збірна України U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Збірна України Мирон Маркевич
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