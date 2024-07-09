Скаут Карпат Михайло Кополовець прокоментував ситуацію навколо Мирона Маркевича, який був відсутній на нещодавніх контрольних поєдинках.

"Він тренує команду, просто у нього були деякі справи, і він через сімейні питання від'їхав, наскільки я розумію. Але він тренує і все добре. Клуб розвивається і дуже велика увага до команди.

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Я не дуже уповноважений говорити ці всі моменти, але думаю, що все буде добре у команди", – поділився Кополовець у коментарі BurBuzz.

Додамо, що Карпати перемогли Минай у контрольному матчі (3:1), а потім поступились Металісту 1925 (0:1), а Мирона Маркевича не було на обох поєдинках. Повідомлялось, що фахівець поїхав до Іспанії.

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