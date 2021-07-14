Маркевич звернувся до клубів: "Я не знаю хто і кого тут хоче підставити, але є конфлікт, і його треба вирішувати, бо воно нікому не потрібно. Є хороший стадіон Арена Львів. Треба, щоб він жив.

Рух заявився на УПЛ попри погрози знятись із чемпіонату

І я б хотів, щоб наші львівські клуби все-таки знайшли компроміс і грали на цьому стадіоні. Це один із найкрасивіших стадіонів Європи, а там (на стадіоні Україна – Футбол 24) життя немає… Оце для мене є основним. Я закликаю наші команди все-таки знайти компроміс і грати на стадіоні Арена Львів. А я, як львів'янин, хочу приходити на футбол і дивитися його у нормальних умовах", – цитує фахівця depo.ua.

За повідомленнями медіа, Львів зумів узгодити деталі оренди з керівництвом головного стадіону Західної України. Натомість Рух поки не знайшов спільної мови з ареною та відповів Маркевичу.

"Вельмишановний Мироне Богдановичу, футбольний клуб Рух не зобов’язаний "знаходити компроміс" з Ареною Львів, адже ті умови, які пропонує керівництво цього державного комплексу, є неприйнятними та маніпулятивними. І ще – щодо безпеки на Арені Львів також є чимало запитань, про що свідчить державний аудит, який ми публікували раніше.

Також хотіли б звернути увагу горе-журналістів-маніпуляторів і їхніх замовників з УАФ, що заголовок матеріалу ніяк не корелюється зі змістом коментаря Маркевича. За вуха притягнута фраза нібито Маркевича, що "львівські клуби повинні припинити шантаж" яскраво свідчить про те, що в УАФ почало дуже сильно "підгорати" в одному місці через позицію ФК Рух щодо дій очільників українського футболу", – йдеться на сайті "жовто-чорних".

Нагадаємо, все розпочалося з погроз Руху припинити існування чи знятись з УПЛ через те, що стадіон Україна втратив право приймати поєдинки еліти, а саме там хотів грати клуб Козловського.

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