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Україна – Литва: Маркевич назвав форварда, який буде кориснішим в матчі проти балтійців

09:51 259 Читать на русском
Україна – Литва: Маркевич назвав форварда, який буде кориснішим в матчі проти балтійців
Мирон Маркевич / фото: ФК Динамо

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчів відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

 

"Україна на голову вище збірної Литви. Не в образу литовцям, але цю команду українці повинні обігравати при будь-яких розкладах. І мені чомусь здається, що підопічні Андрія Шевченка не програють португальцям.

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Шевченко виставить на матч проти Литви найсильніший склад. Потрібно виключити всі ризики. Про збірну Португалії треба думати після 11 жовтня. Але знову ж таки, не побоюся припустити, що нижче другого місця, яке теж дає путівку на Євро, "синьо-жовті" вже не опустяться.

Хто з форвардів буде кориснішим у грі проти литовців? Напевне, Яремчук. Думаю, що великих змін у складі в порівнянні з останніми поєдинками, у збірної України не буде", – поділився Маркевич в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020

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Теги
Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020 Україна - Литва Португалія Португалія Україна Україна Литва Литва Мирон Маркевич
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