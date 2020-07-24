"Я розумію, що іноді емоції виходять з-під контролю. Але говорячи про цю конкретну ситуацію (побиття арбітра – прим.) – жодного потурання бути не повинно.

Віце-президента УАФ Собуцького довічно відсторонили від футболу за побиття арбітра

Вважаю рішення КДК УАФ абсолютно правильним. Адже якщо було б інакше, то це означало б, що на інцидент закрили очі, і що в УАФ процвітає кумівство і панібратство. Але там цього сьогодні немає, а є повага до футбольних законів і регламенту. А взагалі будь-яка ситуація – це не привід розпускати руки. І дії УАФ в цьому випадку чітко відповідають регламенту", – сказав Маркевич у коментарі виданню УНН.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький. Як наслідок, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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