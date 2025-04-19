– Мироне Богдановичу, розкажіть, де ви зараз перебуваєте, як у вас справи?

– Був в Іспанії. Відвідав матчі Ліги націй Україна – Бельгія (3:1) та Іспанія – Нідерланди (3:3, 5:4 по пен.). Зараз уже в Україні. 27 квітня візьму участь у матчі ветеранів Карпати – Коломия. Стараюся підтримувати форму. Також слідкую по телебаченню за УПЛ, Першою і Другою лігами. Стараюся бути в курсі футбольних подій.

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– Ви вже трохи відпочили від роботи після Карпат. Скажіть чесно, сумуєте за тренерським містком?

– Стільки років я віддав футболу – ясно, що сумую. Я рік в Карпатах попрацював, але це була розминка, скажімо так.

– Може, вже отримували якісь цікаві пропозиції?

– Поки ні. Наскільки я розумію, дивляться на мій вік. Побачимо, може, хтось і ризикне. Я вже не раз говорив, що почуваю себе добре – граю у футбол і бігаю кожен день. Я точно не відчуваю, що мені за 70. Я ніколи не буду кричати на всю країну: давайте, беріть мене тренером, але якщо хтось довірить мені команду, то я точно не підведу. Надійде пропозиція – добре, ні – то таке. Я спокійно до цього ставлюся, це життя, – сказав Маркевич у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич покинув Карпати в липні 2024 року. На його місце прийшов екс-тренер Інгульця Владислав Лупашко. Саме його прихід до команди U-19 називали однією з причин відставки легендарного наставника, поряд із незадовільною комплектацією команди.

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