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Маркевич: Вважаю, що середня лінія збірної України є однією з найкращих в Європі

15:00 838 Читать на русском
Маркевич: Вважаю, що середня лінія збірної України є однією з найкращих в Європі
Мирон Маркевич / соцмережі

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич залишився задоволений розгромом Литви (3:0) у відбірковому циклі Євро-2020.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Здорово зіграла вся середня лінія. Думаю, що за підбором виконавців вона зараз одна з найкращих в Європі. Важливо, що наші півзахисники чудово розуміють один одного, намагаються діяти креативно і, відчувається, що насолоджуються своїми діями...

Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч

Коноплянка? Вважаю, що це правильне рішення Андрія Шевченка, адже з різних причин у новоспеченого півзахисника Шахтаря в останні місяці не було ігрової практики. Думаю, що саме з цієї ж причини Шевченко довірив місце у старті Сергію Болбату, а не Олександру Караваєву", – цитує Маркевича Команда 1.

Сьогодні, 10 вересня, збірна України зіграє товариський матч проти Нігерії. Початок о 21:20.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

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Теги
Україна Україна Збірна України Мирон Маркевич Литва - Україна
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