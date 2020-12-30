Маркевич вважає, що Шахтарю варто відпустити Тайсона у топ-чемпіонат

Колишній головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич розповів про роботу з нинішнім лідером Шахтаря Тайсоном.

"Тайсон завжди вчасно повертався з відпустки? Можна сказати, що так. День-два запізнення для латиноамериканців були допустимі.

Маркевич розповів про свою першу реакцію на Тайсона

Швидкість, як я вже говорив, у нього була і є феноменальна, і хороший удар з правої ноги. Він режимістий хлопець, сухий, тому ще років чотири він спокійно може грати. Скажу знову про швидкість, вона у нього природна, тому і не зникає. Ну як ти його зупиниш, коли він включає максимум.

Якщо Тайсон піде, насамперед втратить Шахтар. Але з іншого боку, якщо футболіст хоче пограти в європейському топ-чемпіонаті, то чому б його не відпустити", – цитує Маркевича Команда 1.

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