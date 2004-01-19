Маркевич вважає, що незабаром в українському футболі відбудеться прорив

Голова Комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич вважає, що збірна України повинна посісти перше місце у відборі до Євро-2020.

"Треба подякувати Андрію Шевченку за якісну роботу, виконану під час матчів Ліги націй. Залишається тільки побажати головній команді країни такої ж гри й позитивного результату у відборі до Євро.

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Відбір до Євро-2020? Поза всяким сумнівом, потрібно ставити завдання виграти групу. Зараз футбол настільки непередбачуваний, що фаворит не завжди й фаворит. Звичайно, за іменами збірна Португалії виглядає солідно, але й багато наших хлопців уже набралися досвіду, тому віра в краще мене не залишає.

Побажання вболівальникам збірної України у новому році? Звичайно, перш за все – здоров'я. Зараз вітчизняний футбол переживає не найкращі часи, але це необхідно пережити. Упевнений, що прорив буде, чекати залишилося недовго, потрібно трошки потерпіти", – цитує Маркевича прес-служба ФФУ.

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