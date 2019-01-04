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Маркевич вважає призначення Блохіна функціонером ФФУ серйозним придбанням для федерації

5 січня 06:30 0 Читать на русском
Маркевич вважає призначення Блохіна функціонером ФФУ серйозним придбанням для федерації
Олег Блохін / Фото ФФУ

Голова Комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич поділився думками щодо призначення Олега Блохіна співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу Федерації футболу України.

"У Олега Володимировича великий футбольний досвід. Блохін пройшов таку футбольну школу, дай Боже кожному.,

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Я вважаю, що це серйозне придбання для ФФУ. У нинішній ситуації важливо, щоб наш футбол йшов вперед, а така людина, як Блохін, повинна допомогти в цьому плані", – цитує Маркевича офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Блохіна була посада головного тренера київського Динамо у 2012 - 2014 роках.

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Теги
ФФУ Збірна України Мирон Маркевич Олег Блохін
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