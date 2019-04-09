Маркевич вважає атаку Динамо блідою після відходу Мораєса і закликає довіряти Соломону місце у старті Шахтаря

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу 24-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем.

"Матч Зорі проти Шахтаря? Це ключова гра для Зорі. Якщо вони програють, далі їм буде складно наздогнати Олександрію, тому що різниця між ними може досягти 12 пунктів. У 8 матчах буде складно відіграти такий гандикап.

Сабо: Мораєс "задавив" Кайоде у Шахтарі

Стан донеччан після Динамо? У Шахтаря є хороша лава запасних. "Гірники" легко зможуть замінити лідерів, якщо їм знадобиться відпочинок, як під час матчу, так і з перших хвилин, є кого випустити. Тому я не бачу особливих проблем для команди.

Мені складно сказати, яку саме тактику обере на матч Юрій Вернидуб. Але точно знаю, що з Шахтарем особливо не пограєш у відкритий футбол. Тому, думаю, Зоря буде грати на контратаках.

Хто замінить Мораєса, який дискваліфікований? Потрібно дати шанс Кайоде. Для чогось же його купували. Без нападника складно грати. Подивіться на Динамо: після відходу Мораєса команда дуже блідо виглядає в атаці. Однозначно потрібно дати можливість Кайоде проявити себе.

Чи варто випускати Соломона у стартовому складі? Вже давно потрібно це робити. Я взагалі не розумію, що таке "адаптація" і "потрібен час". Якщо людина вміє грати в футбол, його потрібно ставити в склад і не чекати, скільки він там буде адаптуватися. Тим більше, він молодий і дуже перспективний гравець. Я думаю, що за ним довго стежили і спостерігали за його грою, перш ніж запросити в таку команду, як Шахтар", – передає слова Маркевича Segodnya.

Зазначимо, поєдинок 24-го туру УПЛ Шахтар – Зоря зіграють у суботу, 13 квітня, у Харкові.

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