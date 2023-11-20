"Кожен футболіст має відчувати до себе довіру з боку головного тренера. Коли є довіра, то футболіст почувається геть інакше і грає, відповідно, теж.

"Мудрик був один": Палкін розкрив нефутбольні проблеми екс-зірки Шахтаря на старті кар'єри в АПЛ

Маурісіо Почеттіно, як бачимо, в цьому сезоні почав довіряти Мудрику і Михайло нарешті більш-менш заграв за Челсі та почав забивати. Йому стало психологічно простіше. Вірю, що Мудрик ще покаже себе в англійській Прем’єр-лізі у повній красі", – сказав Маркевич у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Мудрик перейшов у Челсі з Шахтаря за 100 млн євро. У поточному сезоні він провів за лондонців 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

Гвардіола здивував оцінкою Мудрика, Русин з Беллінгемом доводить до екстазу, Миколенко і Зінченко творять 4 голи за день