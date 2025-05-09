"Пригадується, ще перед чвертьфінальними поєдинками я зазначав, що найвище оцінюю шанси ПСЖ та іспанської Барселони. На жаль, футболісти іспанського клубу не змогли добитися потрібного результату в повторному протистоянні в Мілані.

Інтер – Барселона – 4:3 – відео голів та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Чому каталонці мене так "підставили"? Дебют поєдинку в Мілані нагадував перший матч цих суперників. Не виключено, що відсутність належної налаштованості, концентрації можна пояснити переоцінкою своїх сил. Втім, можливо просто погано попрацювали над виправленням допущених вдома помилок. Адже знову були прорахунки при високому пресингу захисної ланки, позиційні помилки при розіграші стандартних положень.

Проте після провального першого тайму гравці Барселони зуміли добитися зламу. Їхня заточеність на атаку вражала й коли вони додали в інтенсивності, то господарі почали не встигати за переміщеннями гостей, що й призвело до трьох пропущених м'ячів.

Можливо, далася взнаки втома захисників гостей, бо їхня гра в обороні – енергозатратна, треба дуже багато рухатися. Як на мене, не обійшлося й без тактичного прорахунку їхнього керманича Фліка, котрому не треба було випускати під завісу протистояння Лєвандовскі. І не тому, що польський нападник багато пропустив через травму. Було зрозуміло, що на останніх хвилинах міланці всі сили кинуть на штурм володінь суперника й тому напрошувався вихід високорослого захисника, який би вигравав верхові дуелі. Цього Флік не зробив й прогадав.

Мені дуже шкода, що Барселона вилетіла, бо саме каталонці стали відкриттям поточної Ліги чемпіонів", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у фіналі найпрестижнішого євротурніру зустрінуться Інтер та ПСЖ. Вирішальне протистояння відбудеться 31 травня 2025 року у Німеччині на Альянц-Арені в Мюнхені.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами