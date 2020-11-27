"Враження, як завжди після перемоги, дуже позитивні. В першу чергу завдяки змістовній грі, яку продемонструвала наша команда. Особливо при роботі з м'ячем. Процес створення команди у нас все ще триває. У попередніх іграх ми бачили не зовсім те, що ми хотіли і до чого прагнемо. Особливо при контролі м'яча і в атаці.

Львів – Маріуполь – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Сьогоднішня гра, можливо, стала переломною і додасть нам оптимізму – ми бачимо, що команда на правильному шляху. Плюс ми потрапили в складну ситуацію через хвороби – у нас було багато футболістів, які хворіли і тільки вийшли з карантину.

Безумовно, це позначилося на їхньому фізичному стані. І я радий, що ми показали хороший футбол і проявили характер. До того ж ми закінчували матч удев'ятьох – Ігор Кирюханцев останні 15 хвилин догравав із травмою. Тому ми раді, що сьогодні у нас була і якісна гра, і характер.

Як я вже говорив, деякі футболісти тільки перед матчем з Рухом отримали негативний результат на тест. Вони не тренувалися, і їм було дуже важко в плані психології. Половина команди залишилася в Маріуполі, половина була у Львові. Важка ситуація...

Але, як я завжди кажу, в будь-якій ситуації потрібно шукати внутрішні ресурси і резерви для того, щоб не опускати свою планку. Над цим ми ще будемо працювати", – наводить слова Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Маріуполь на виїзді впевнено здолав Львів і перервав 4-матчеву безвиграшну серію