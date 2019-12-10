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Маркевич відверто розповів про свою зарплатню

15:08 1328 Читать на русском
Маркевич відверто розповів про свою зарплатню
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Керівник комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич зізнався, скільки заробляє і куди витрачає зароблені кошти.

"ЗМІ писали, що я отримую більше 700 тисяч в місяць. Дивуюся, що не написали 1,7 млн ​​гривень. По-перше, там абсолютно не така сума. По-друге, я віддав свої іміджеві права, мені платить фірма зовсім не з УАФ. Вони можуть використовувати моє ім'я, прізвище. Нехай любителі рахувати чужі гроші заспокояться, нехай свої лічать.

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У мене є зарплата в УАФ, але не такі суми, які пишуть. Нехай ті любителі, які рахують мої гроші, приїдуть до мене в Винники. Покажу, скільки я за свої гроші набудував для дітей полів штучних, трав'яних і т. д. Вони приблизно порахують скільки все коштує, і заспокояться.

Я розумію, що в наш час такі суми... Просто не хотів розповідати про це всім. Але раз мене зачепили... Нехай зі мною на Схід поїдуть, я їм покажу, скільки казарм відремонтував або хлопцям купив протезів, скільки в Харкові зробив ремонтів у лікарнях, швидкій допомозі, дитсадках. Є люди, які все зрозуміють", – сказав Маркевич в інтерв’ю Stargorod Sport.

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УАФ Мирон Маркевич
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