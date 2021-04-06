"Чи зможе ще Зоря вклинитися у боротьбу за потрапляння у Лігу чемпіонів? Не думаю. Занадто велике відставання.

Маркевич назвав головну умову, за якої Шахтар зможе відібрати чемпіонство в Динамо

Луганці втратили свій шанс, коли програли у двох турах поспіль, спочатку Динамо, а потім – Колосу", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Зоря після перемоги над Рухом у 20-му турі УПЛ посідає у турнірній таблиці третю сходинку, маючи у своєму активі 35 очок. Від Шахтаря луганці відстають на 7 пунктів, однак мають одну гру в запасі.

Зоря перемогла Рух завдяки дублю Громова – львів'яни залишились на дні турнірної таблиці УПЛ