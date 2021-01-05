"Молодіжна збірна не стояла осторонь від процесу становлення національної команди.

Маркевич назвав ключову позицію Динамо, яка потребує термінового підсилення

У молодіжки не було результату? Він прийде. Основне завдання – із постачання кадрів для національної команди – Руслан Ротань виконав", – сказав Маркевич у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, у своїй відбірковій групі до Євро-2021 молодіжка посіла третю сходинку, втративши шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату за два тури до закінчення турніру.

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