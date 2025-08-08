Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат та інших команд Мирон Маркевич пригадав період роботи у збірній України разом з Артемом Мілевським та Олександром Алієвим.

"Алієв і Мілевський? У них потенціал був дуже серйозний. Я з ними в збірній не мав ніяких проблем. Вони повністю віддавалися грі й поводили себе нормально. Але, звісно, вони не реалізували себе настільки, наскільки могли", – заявив культовий 72-річний фахівець в інтерв'ю проекту ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич виконував обов'язки головного тренера збірної України з лютого по серпень 2010 року. В цей період національна команда провела 4 зустрічі й жодного разу не програла.

