"Перш за все, віддам належне головному тренеру збірної України Андрію Шевченку, який зробив ставку на чітко налагоджену гру від оборони і проти такої тактики його знаменитий французький колега Дідьє Дешам виявився безсилий.

"Шевченко хотів упіймати самовпевнених французів на контргрі": Ковалець у захваті від нової схеми збірної України

Лише на стартовому відрізку вчорашнього поєдинку відчувалося, що над нашими хлопцями тяжіла недавня поразка від французів у спарингу. Потім ситуація на полі була під контролем українців. До речі, задіявши відразу п'ять захисників не можна сказати, що підопічні Андрія Шевченка думали лише про те, як би банально відбитися. За першої ж можливості вони прагнули гостро контратакувати. І якби склалося із останнім пасом, то можна було б розраховувати і на більше.

Не думаю, що чемпіони світу після того розгрому у спарингу вийшли на поле з шапкозакидальним настроєм. Просто наша збірна продемонструвала величезне бажання довести випадковість того провалу. А завдяки високій ігровій дисципліні, терпінню не дозволили супернику продемонструвати свої найкращі якості. При такому розвитку подій часто і удача виявляється на боці команди, що обороняється. Так і сталося в епізоді, коли українці зрівняли рахунок.

Всі хлопці – молодці, але, все ж, хотілося б особливо відзначити Сергія Кривцова і Іллю Забарного, які майстерно зіграли проти гренадера господарів Олів'є Жиру.

У Парижі фаворитом вважалися французи, але нашим вдалося розжитися дуже цінним очком. На черзі домашні поєдинки з фінами і казахами, де вже позиції збірної України в рейтингу вищі, ніж у суперників. Тому важливо обійтися без втрат, але для цього Андрію Шевченку потрібно буде взяти на озброєння вже інші тактичні схеми", – сказав Маркевич у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

Франція – Україна: прекрасний старт відбору, (не)дивна схема, тотальний прагматизм Шеви та бліді копії чемпіонів світу