"Ігор Йовічевіч. Він прийшов у Дніпро-1 і спочатку йому було важко. Зараз видно його тренерську роботу, команда додала, причому серйозно. На зимову паузу у чемпіонаті України вони заслужено пішли на третьому місці. Якщо хорватському фахівцю дадуть можливість укріпити склад, то, можливо, наступного року у єврокубках ми матимемо команду, яка принаймні вийде із групи у Лізі Європи.

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Також хотів би відзначити Юрія Вернидуба. З тими футболістами, які були у нього у Шерифі, він добре виступив у Лізі чемпіонів. Вийти з такої групи, де були Реал, Інтер та Шахтар до Ліги Європи, заслуговує на повагу. Я радий за Вернидуба. Ось ці тренери, на мою думку, найкращі у 2021 році. У команд під їхнім керівництвом видно серйозний прогрес", – зазначив Маркевич Footboom.

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