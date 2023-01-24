"До нас в гості приїхав Маркевич на запрошення комбата. У другому турнірі Мирон Богданович грав за нашу команду. В одному з матчів він навіть віддав мені гольовий пас. Цей турнір ми теж виграли, а управління знову не приїхало.

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А потім хтось сказав, що ви, мовляв, понабирали футболістів Карпат, які не служать. Ще й Маркевич приїжджав. А вже перед самим від’їздом на схід приїхало управління. Ми вже без Маркевича їх обіграли – і вони заспокоїлись. Ми грали в карпатівській формі – і в управлінні думали, що у нас були підставні люди. Отак ми стали чемпіонами серед батальйонів.

Ще була історія з Маркевичем. Заїзд на територію через ворота і пост – чужих не пускають. Стояли "їжаки", щоб машина чи техніка не могла проїхати. Десь ту стрічку погано відсунули, і Богдановичу пробило колесо, коли він заїжджав. А там воно було недешеве. Хлопці, які там були на воротах, думали, що комбат їх з’їсть. Але Богданович був на спокої й позитиві. Казав, що все нормально. Так що всі хлопці залишилися живі-здорові", – пригадав Онисько в інтерв'ю Tribuna.

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