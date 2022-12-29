Іменитий український тренер Мирон Маркевич негативно оцінює вітчизняний суддівський корпус. На мінімальну похвалу заслужила лише Катерина Монзуль.

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Ну, можливо, Катерина Монзуль. Але ж вона постійно працює із системою VAR, тому їй легше", – заявив Маркевич у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Монзуль є одним із небагатьох українських рефері, яка отримує призначення на міжнародні поєдинки.

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