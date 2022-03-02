"Я з 2014 року їздив, їжджу і їздитиму на Схід України. І повірте мені, що на той час у нас нічого не було. Хто мав автомат, той уже був щасливий. І ми вигнали вас із нашої землі, не з усієї території, але добре провчили. Зараз Україна має чим воювати, але справа навіть не в цьому.

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У нас є дух, українців не зломити, тож здавайтесь або йдіть з нашої землі. Це неправильна війна. Ви вже, напевно, зрозуміли, що в Україні немає різниці, хто якою мовою розмовляє, ми – один народ. І повірте, у вас нічого не вийде. Дякуємо нашим воїнам. Слава Україні!" – поділився Маркевич у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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