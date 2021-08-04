Керівники українського футболу все ще перебувають у пошуках заміни Андрію Шевченку на посаді головного тренера збірної.

Наразі у ЗМІ фігурують два кандидати – Сергій Ребров та Мирон Маркевич. Схоже, в УАФ більше схильні довірити команду останньому.

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Динамо Киев Inside стверджує, що членам Виконкому УАФ негласно запропоновано підтримати кандидатуру Маркевича. Однак є проблема – Мирон Богданович хоче повноцінний трирічний контракт, а УАФ нібито готує пропозицію щодо посади виконувача обов'язків.

Також джерело називає Сергія Ковальця одним із асистентів Маркевича, якщо сторонам вдасться домовитися про співпрацю. Серед чеснот колишнього тренера Чорноморця – спільна робота з багатьма гравцями національної команди ще у молодіжній збірній.

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