Маркевич стане довіреною особою кандидата в президенти

Глава комітету національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич долучиться до президентської виборчої кампанії.

Відомий тренер потрапив до переліку довірених осіб президента Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Може, колись знову будемо з Росією братніми народами, але я в це не вірю", – Маркевич зробив відверту заяву

Уже 26 лютого Маркевича та інших VIP-персон офіційно представлять у новому статусі. Окрім 68-річного колишнього керманича збірної України довіреними особами чинного президента стали громадські діячі, науковці та зірки шоу-бізнесу.

Мирон Маркевич тренував низку українських клубів, а найбільших успіхів досягнув із Карпатами, Металістом і Дніпром. У 2010 році тренер працював із національною збірною.