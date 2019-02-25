toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ

Маркевич стане довіреною особою кандидата в президенти

16:58 669 Читать на русском
Маркевич стане довіреною особою кандидата в президенти
Мирон Маркевич / ФК Дніпро

Глава комітету національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич долучиться до президентської виборчої кампанії.

Відомий тренер потрапив до переліку довірених осіб президента Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Може, колись знову будемо з Росією братніми народами, але я в це не вірю", – Маркевич зробив відверту заяву

Уже 26 лютого Маркевича та інших VIP-персон офіційно представлять у новому статусі. Окрім 68-річного колишнього керманича збірної України довіреними особами чинного президента стали громадські діячі, науковці та зірки шоу-бізнесу.

Мирон Маркевич тренував низку українських клубів, а найбільших успіхів досягнув із Карпатами, Металістом і Дніпром. У 2010 році тренер працював із національною збірною.

Теги
ФФУ Мирон Маркевич Петро Порошенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
43
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук