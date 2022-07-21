Черговий товариський поєдинок заради збору коштів для українських військових відбудеться на Закарпатті.

У неділю, 24 липня, на стадіоні Миная відбудеться благодійний матч на підтримку ЗСУ, повідомляє БФ на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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У поєдинку зійдуться збірна легенд футболу зі збірною зірок шоу-бізнесу та медіа. За першу на поле вийдуть: Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Даріо Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрій Русол, Євген Селезньов, Артем Федецький, Тарас Михалик, Василь Кобін, Валентин Слюсар, Адріан Пуканич та Михайло Кополовець.

За суперників зіграють: Олександр Педан, Ігор Ласточкін, Андрій Бєдняков, Alekseev, Артем Пивоваров, Степан Казанін, Фоззі, Ігор Циганик, Євген Янович, Олександр Денисов, Артем Гагарін та інші.

Переглянути поєдинок можна буде на телеканалі 2+2 та YouTube-каналі FootballHub. Початок зустрічі о 17:00. Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України.

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