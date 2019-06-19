Маркевич спростував інформацію щодо відставки Петракова перед ЧС-2019 – підозрює Суркіса

Очільник комітетів національних збірних УАФ Мирон Маркевич відповів на інформацію Михайла Співаковського про те, що УАФ збиралась звільнити головного тренера юнацької збірної України Олександра Петракова перед переможним чемпіонатом світу.

"Мені взагалі не хочеться коментувати подібні чутки. Якщо ці слова звучать з боку самого журналіста, то він просто аферист і на це не варто звертати уваги. Якщо це прозвучало з вуст самого Григорія Суркіса, то це інше питання. Те, що вони мене ненавидять я знаю, але не до такої ж міри.

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Я, як тренер, бачив роботу Олександра Петракова. Він завжди давав результат. І ми вірили в нього і в його команду, що на чемпіонаті світу ця збірна може вистрілити.

Тому висловлювання про нібито звільнення Олександра Васильовича перед чемпіонатом світу, крім як маячнею, я не назву", – цитує Маркевича Tribuna.com.

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