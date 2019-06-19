toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Маркевич спростував інформацію щодо відставки Петракова перед ЧС-2019 – підозрює Суркіса

22:02 664 Читать на русском
Маркевич спростував інформацію щодо відставки Петракова перед ЧС-2019 – підозрює Суркіса
Мирон Маркевич / Футбол 24

Очільник комітетів національних збірних УАФ Мирон Маркевич відповів на інформацію Михайла Співаковського про те, що УАФ збиралась звільнити головного тренера юнацької збірної України Олександра Петракова перед переможним чемпіонатом світу.

"Мені взагалі не хочеться коментувати подібні чутки. Якщо ці слова звучать з боку самого журналіста, то він просто аферист і на це не варто звертати уваги. Якщо це прозвучало з вуст самого Григорія Суркіса, то це інше питання. Те, що вони мене ненавидять я знаю, але не до такої ж міри.

Петраков був на межі звільнення перед чемпіонатом світу-2019 U-20 – його відстояв Григорій Суркіс

Я, як тренер, бачив роботу Олександра Петракова. Він завжди давав результат. І ми вірили в нього і в його команду, що на чемпіонаті світу ця збірна може вистрілити.

Тому висловлювання про нібито звільнення Олександра Васильовича перед чемпіонатом світу, крім як маячнею, я не назву", – цитує Маркевича Tribuna.com.

"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу

blog_ava
Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу
11:46
7614
Теги
Збірна України Григорій Суркіс Збірна України U-20 Олександр Петраков Олександр Петраков Чемпіонат світу U-20 ТаТоТаке Україна U-20 Україна U-20 Мирон Маркевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хуммельс вдруге став гравцем Борусії Д
    Німеччина — 15:571384 Хуммельс вдруге став гравцем Борусії Д
2
год
:
16
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук