"У Шахтаря дуже важка група. Не думав, що буде настільки складно.

Цітаішвілі оцінив іменитих суперників Динамо у групі Ліги чемпіонів

Динамо боротиметься з Ференцварошем за третє місце. Для вболівальників такі матчі – додаткова інтрига. Їм цікаво. Тренерам – не дуже. Думаю, Динамо має пройти в Лігу Європи.

Це величезний плюс для наших футболістів пограти проти таких гравців як Роналду і Мессі. В Україну приїдуть команди топ-рівня. Шкода, що є труднощі з відвідуванням матчів на стадіонах", – цитує Мирона Маркевича 1927.kyiv.ua.

Нагадаємо, Динамо потрапило до справжнього "квартету смерті" – в групі G "біло-сині" зіграють з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Шахтар опинився у групі В, де зустрінеться з не менш іменитими суперниками – Реалом, Інтером та Борусією М.

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