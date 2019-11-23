Маркевич спрогнозував поступ збірної України на Євро-2020

Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич поділився враженнями від виступу збірної України.

"Синьо-жовті" – молодці! Вони не тільки пробилися до фінальної частини континентальної першості, але й зробили це з першого місця у своїй групі. При цьому команда Андрія Шевченка показувала гідний футбол. Там усе на контролі м'яча. Зараз узагалі такий футбол – глядачі хочуть бачити виставу. Вважаю, що сьогодні збірній України вдається приносити задоволення своїм уболівальникам.

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Чи можна говорити, що на даний момент збірна України ввійшла до числа топ-збірних Європи? Я б поки утримався від прогнозів. Про це можна буде говорити після фінальної частини чемпіонату Європи. Але те, що ця команда за останній рік зробила великий крок уперед – це факт. Зрештою, я чекаю нашу збірну як мінімум у чвертьфіналу чемпіонату Європи. А там як карта ляже.

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Хто в перспективі може поповнити лави головної команди країни? Думаю, Денис Попов уже серйозно стукає в ці двері. Останнім часом непоганий футбол демонструє Роман Вантух. Богдан Лєднєв зараз перебуває в хорошій формі, але якби він менше розводив на полі руками, користі від нього було б ще більше", – сказав Маркевич у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, збірна України тріумфально закінчила відбір до Євро-2020, вийшовши на чемпіонат Європи з першої сходинки.

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