"Я категорично проти. Протягом багатьох років УЄФА вибудовував і вдосконалив цілу систему проведення престижних змагань, в основі якої була рівність і враховувалися інтереси всіх. І раптом з десяток функціонерів, не враховуючи думку футбольного співтовариства, ухвалює рішення впровадити проект для супербагатих клубів, який може завдати нищівного удару по розвитку всього світового футболу.

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Зокрема, в програші залишаться і українські команди, які завойовували право за спортивним принципом виступати на міжнародній арені, отримуючи певні дивіденди, які потім використовувалися для модернізації клубної інфраструктури. Однак такий розвиток подій влаштовував не всіх.

Представники найбагатших клубів не усвідомлюють, що спочатку своїм проектом вони перекривають навіть те джерело, яким самі протягом багатьох років користуються. Маю на увазі, зокрема, команди не з провідних футбольних країн, фінансові тили яких можуть погіршитися, і це відразу негативно позначиться на пошуку і підготовці талановитих гравців. Тому, сподіваюся, що УЄФА жорстко відповість на підступи розкольників", – цитує Маркевича Meta-ratings.

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