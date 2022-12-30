Маркевич сподівається очолити амбітний клуб
15:56 - Читать на русском
70-річний Мирон Маркевич зізнався, що ще має порох у порохівницях.
"Знаєте, я ще чинний тренер і сподіваюся, що мені ще випаде шанс очолити амбітну команду", – цитує Маркевича Meta Ratings.
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Після Євро-2020 фахівець покинув посаду голови Комітету збірних УАФ. ЗМІ це пов'язували з бажанням Мирона Богдановича очолити національну команду, але наставником "синьо-жовтих" став Олександр Петраков.
У своїй кар'єрі Маркевич очолював Карпати, Металіст, Дніпро, збірну України та низку інших команд.
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