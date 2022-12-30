70-річний Мирон Маркевич зізнався, що ще має порох у порохівницях.

"Знаєте, я ще чинний тренер і сподіваюся, що мені ще випаде шанс очолити амбітну команду", – цитує Маркевича Meta Ratings.

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Після Євро-2020 фахівець покинув посаду голови Комітету збірних УАФ. ЗМІ це пов'язували з бажанням Мирона Богдановича очолити національну команду, але наставником "синьо-жовтих" став Олександр Петраков.

У своїй кар'єрі Маркевич очолював Карпати, Металіст, Дніпро, збірну України та низку інших команд.

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