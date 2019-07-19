Маркевич скептично оцінив перспективи Карпат у сезоні 2019/20

Відомий український фахівець Мирон Маркевич розкритикував трансферну політику Карпат.

"Від Карпат нічого не очікую, оскільки усі молоді та перспективні футболісти пішли з команди. Минулого року розпочинали з Лебеденком, Шведом, Карраскалем.

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Якщо Карпати зможуть зберегти молодих та перспективних гравців, які є в клубі, та придбають ще кількох хороших виконавців, то, можливо, з’явиться і гра, і результат, і вболівальник на трибунах. А поки всіх кого можуть – продають.

Ці легіонери, які беруться фактично нізвідки, не справляють хорошого враження. Хто їх знаходить? В той самий час свої вихованці сидять на лавці, або й не потрапляють в першу команду, або взагалі покидають команду.

Хоча можу виділити Ді Франко, який старається, віддається на полі. Вболівальник це бачить і віддячує підтримкою. Був молодий хороший Карраскаль, та не склалося. От такі легіонери можуть бути потрібними. Та попри все я продовжую ходити на матчі і підтримувати Карпати, адже вони мені зовсім не чужі", – цитує Маркевича galinfo.

За підсумками минулого сезону УПЛ Карпати посіли 10-ту сходинку та врятувались від вильоту, перегравши Волинь у перехідних матчах.

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