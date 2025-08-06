"Я не зрозумів, чому в кінці сезону ті дві останні гри програли. Ще й з командами, яким нічого не було потрібно.

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Потім прочитав інтервʼю, що Карпати ще не готові до єврокубків. Мене це здивувало – чому не готові? Вболівальники чекають на це 15 років, команда хороша, зібрані непогані футболісти, можна було спробувати себе у єврокубках. Є можливість – треба виходити і грати. Це був дуже хороший шанс", – сказав Маркевич у інтервʼю ВЗБІРНА.

Минулого сезону гостра боротьба за місце в єврокубках точилася між Карпатами, Поліссям і Кривбасом. Врешті-решт путівку здобули житомирці.

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