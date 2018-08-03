Маркевич: Шахтар захоче реабілітуватись після поразки у Суперкубку

Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич поділився думками щодо матчу Динамо – Шахтар.

"З огляду на, що матч пройде в Києві, звичайно, Динамо постарається перемогти – вдома рідні стіни допомагають. З іншого боку, Шахтар досить невдало грає проти Динамо, тому, напевно, захоче реабілітуватися.

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Шахтар буде більше атакувати, а Динамо – грати на контратаках. Киянам цей рецепт допомагає в матчах з "гірниками". Не думаю, що буде щось кардинально змінено", – сказав Маркевич в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.

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