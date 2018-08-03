toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Маркевич: Шахтар захоче реабілітуватись після поразки у Суперкубку

11:59 254 Читать на русском
Маркевич: Шахтар захоче реабілітуватись після поразки у Суперкубку
Мирон Маркевич / Фото ФК Металіст

Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич поділився думками щодо матчу Динамо – Шахтар.

"З огляду на, що матч пройде в Києві, звичайно, Динамо постарається перемогти – вдома рідні стіни допомагають. З іншого боку, Шахтар досить невдало грає проти Динамо, тому, напевно, захоче реабілітуватися.

Динамо – Шахтар: Кварцяний поділився прогнозом на Класичне

Шахтар буде більше атакувати, а Динамо – грати на контратаках. Киянам цей рецепт допомагає в матчах з "гірниками". Не думаю, що буде щось кардинально змінено", – сказав Маркевич в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
5
год
:
23
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо - Шахтар Мирон Маркевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Скрипник може очолити Легію
    Світ — 13:18450 Скрипник може очолити Легію
5
год
:
23
хв
Динамо
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук