"Шахтар неприємно здивував, хоча потрібно визнати, що "гірники" останнім часом не схожі на себе. Перш за все, кудись зникла їхня цілеспрямованість, коли кожен гравець чітко знав свій маневр. Я би не став звинувачувати у великій поразці тільки лінію оборони. Без травмованого опорного півзахисника Тараса Степаненка виявилося, що просто нікому відбирати м'яч, страхувати простір перед своїм штрафним майданчиком.

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І хоча римляни не продемонстрували тиску, вибухових атак, навіть діючи в ощадному режимі вони досягнули потрібного результату. Мені складно сказати, чому Шахтар здав, може виникли проблеми з психологією, не виключено, що хтось із гравців вирішив, що досяг стелі і тому не варто особливо напружуватися? Але хочеться нагадати "гірникам", що на імітації футболу далеко не зайдеш", – зазначив Маркевич у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Рома розбила "гірників" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч у Києві відбудеться через тиждень, 18 березня, початок о 22:00.

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