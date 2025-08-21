Маркевич розповів, завдяки чому Полісся може пройти Фіорентину: "Ми ж не знаємо, в якому стані зараз італійці"
Відомий український тренер Мирон Маркевич оцінив шанси Полісся проти Фіорентини.
– Мироне Богдановичу, чи є у вас хоч якісь сподівання на успіх Полісся?
– Ну а чого ж нема. Ясно, що Фіорентина – то не Пакш, але треба виходити і грати, показати характер. Тим паче у нас чемпіонат вже почався, житомирський клуб перебуває в тонусі, а Фіорентина офіційних матчів ще не проводила. Звичайно, Поліссю буде непросто, але сподіватимемося, що все буде добре.
– Фіорентина в букмекерів вважається величезним фаворитом. За рахунок чого Полісся може розраховувати на успіх? Як треба грати проти гранда Серії А?
– По-перше, повинна бути повна самовіддача, не робити помилок в обороні, як це було раніше, і шукати свої моменти. Поліссю треба побудувати гру на контратаках, але глибоко не сідати. Іншого варіанту я не бачу.
– Чи може Поліссю допомогти недооцінка з боку Фіорентини?
– Побачимо, гра покаже. Ми ж не знаємо, в якому стані зараз італійський клуб, – підсумував Маркевич у інтервʼю Українському футболу.
До слова, вже у четвер, 21 серпня, житомирське Полісся зіграє перший матч проти італійської Фіорентини за право потрапити в основний етап Ліги конференцій. Стартовий свисток матчу пролунає о 21:00 за київським часом.
