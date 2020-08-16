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Маркевич розповів про підготовку до свого дебюту в УПЛ

18:17 - Читать на русском
Маркевич розповів про підготовку до свого дебюту в УПЛ
Остап Маркевич / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич оцінив готовність команди до нового сезону Прем'єр ліги.

"Працювати завжди є над чим. Це постійний процес. Напевне, цим футбол i цікавий, що є фундамент для роботи.

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Зараз ми задоволені показаною грою. Той футбол, який ми намагаємося прищепити команді, у нас непогано виходить. Хоча були травми i у нас відсутня велика кількість футболістів. Тому не вдалось зібрати той склад, який ми хотіли.

Тому грали i молоді хлопці. Вони нас не розчарували. Ми задоволені їхнім рівнем підготовки та самовіддачею. Йде процес побудови нової команди. Він не моментальний та потребує часу", – цитує українського фахівця офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, нещодавно Остап Маркевич очолив команду з Маріуполя та вже готується з нею до прийдешнього сезону. У першому турі УПЛ його підопічні 22 серпня зіграють на виїзді проти Олександрії.

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