"Зараз такий рівень нашого футболу. Нічого ти не зробиш, треба це пережити якось. Сумно дивитися, чесно кажучи.

Незрозуміло мені одне: може, майстерності, ясно, не вистачає, але найстрашніше, що самовіддачі нема. Просто відбувають номер на полі.

Я дивлюся дуже багато матчів. Коли чемпіонат України, то ще не так помітно, бо, в принципі, всі команди майже рівні. А от коли грають у єврокубках – просто не хочеться дивитися", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги Європи Динамо на виїзді поступилось Маккабі Тель-Авів (1:3), а в Лізі конференцій Полісся згоріло італійській Фіорентині (0:3), а Шахтар врятував нічию зі швейцарським Серветтом (1:1). Матчі-відповіді відбудуться вже у четвер, 28 серпня.

