Маркевич розніс українські клуби за фіаско в єврокубках: "Просто відбувають номер на полі"
Культовий український тренер Мирон Маркевич висловився щодо виступів Динамо, Шахтаря та Полісся на міжнародній арені.
"Зараз такий рівень нашого футболу. Нічого ти не зробиш, треба це пережити якось. Сумно дивитися, чесно кажучи.
Шахтар ледь не зганьбився з Серветтом, врятувавши нічию у Лізі конференцій – Бондар закрив рота коштовним бразильцям
Незрозуміло мені одне: може, майстерності, ясно, не вистачає, але найстрашніше, що самовіддачі нема. Просто відбувають номер на полі.
Я дивлюся дуже багато матчів. Коли чемпіонат України, то ще не так помітно, бо, в принципі, всі команди майже рівні. А от коли грають у єврокубках – просто не хочеться дивитися", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги Європи Динамо на виїзді поступилось Маккабі Тель-Авів (1:3), а в Лізі конференцій Полісся згоріло італійській Фіорентині (0:3), а Шахтар врятував нічию зі швейцарським Серветтом (1:1). Матчі-відповіді відбудуться вже у четвер, 28 серпня.
Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій