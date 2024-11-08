"Я й досі не знаходжу відповіді на запитання: що могло статися в перерві з киянами, які так бездарно провели другий тайм? Згоден, грати з 17-ї хвилини в меншості – складно, але ж це не катастрофа. Хоча вчинок Дубінчака мені не зрозумілий, адже прямої загрози воротам киян не було.

Динамо – Ференцварош: відео голів і огляд матчу ЛЄ – вилучення, поперечини та повний погром

Як тут не згадати, що в недавньому Класичному безглузде вилучення в десь схожій ситуації Криськіва призвело до втрати очок Шахтарем, яких може забракнути на фініші. Проте, як бачите, висновків з помилок ніхто не робить.

Але факти вперта річ: в другому таймі Динамо банально посипалося – зникла компактність в діях, почалися позиційні помилки, центр захисту нагадував прохідний двір. Це й призвело до розгромної поразки, про такий результат, переконаний, гості навіть не мріяли. Складається враження, молодь киян просто забула, що захищає спортивну честь команди, яка завжди славилася своєю непоступливістю", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поразка опустила Динамо на останню сходинку турнірної таблиці Ліги Європи. Наступним опонентом киян у єврокубках буде чеська Вікторія Пльзень, яка сенсаційного здолала іспанський Реал Сосьєдад. Поєдинок відбудеться 28 листопада і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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