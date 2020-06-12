Маркевич: Район Райо Вальєкано – кубло, в якому ненавидять Україну

Колишній наставник Дніпра, Металіста та збірної України Мирон Маркевич прокоментував черговий провокаційний банер на адресу Романа Зозулі від фанатів Райо Вальєкано

"Людини, поряднішої за Зозулю, я не зустрічав. У плані порядності, як у людини і як футболіста, у нього все на найвищому рівні. Два роки я з ним працював і скажу, що рідко такі люди трапляються. Це провокація. Вся справа рук купки аферистів.

"Зозуля був і залишається й***ним нацистом": фанати Райо Вальєкано знову накинулися на українця

Якось ми з ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в його районі Райо Вальєкано. Ми там відчули їхнє ставлення до українців. Це кубло, вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною. Мені було все зрозуміло, я переконався у їх ставленні до України. Я не кажу, що там всі такі, але якась купка займається провокаціями. Ми там у них виграли з рахунком 6:1.

Чи слід Зозулі покидати Іспанію? Іспанія – це Іспанія. Сильна держава в світовому футболі. Навіщо через купку придурків псувати собі кар'єру? Його поважають і люблять в Альбасете. Я був в Іспанії, їздив на гру Альбасете. Роман мені футболку подарував, я передав її фанату в АТО. Я бачу, як поважають Романа в Альбасете. Він за грою боєць, ноги ніколи не прибирає. Два тайми працює. У кожного футболіста є шанс, але це залежить лише від тренера", – наводить слова Маркевича Meta Ratings.

"Нам залишається ще підставити дупу": Зозулю та Ко "пограбували" в Мадриді – тренер злетів з котушок