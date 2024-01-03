"Що з Коноплянкою? Ну я не знаю. У мене від добре грав свого часу. Потім вже все пішло не так, якби хотілося. Але нічого тут не зробиш, так воно буває. Я знаю, що він мені багато допоміг у Дніпрі і його велика заслуга, що ми грали у фіналі Ліги Європи.

Коноплянка офіційно покинув Клуж – 54 хвилини на полі, нуль результативних дій і скандали за півроку

Розчарування у тренері ЧФР Клуж? Довіра тренера дуже важлива для футболіста. Це є основа, а якщо немає довіри – то дуже важко футболісту. Тому, напевно, так. Чи може Євген ще заграти на гідному рівні? Ну важко так сказати зразу, бо я його давно не бачив і давно не спілкувався з ним. Це його повинно бути рішення.

Який клуб йому підійшов би? Не знаю, важко щось зараз говорити. Я давно його не бачив, ну що я зараз можу сказати? Тут треба зважати у якій він формі, як він. Травми його переслідували… Ну він добре грав за Дніпро і я його хотів у Металіст забрати. Тут не вийшло. Проте, він залишив такий вагомий внесок в українському футболі. Тому треба йому за це подякувати", – поділився Маркевич у коментарі NV.ua.

Нагадаємо, раніше Коноплянка виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар і Краковію. Півзахисник вже кілька років не може повернутися до найкращої форми, швидко покидаючи свої клуби. Останнім клубом Євгена став ЧФР Клуж, за який награв 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією, але встиг потрапити в низку скандалів.

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