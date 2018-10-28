Маркевич прокоментував перспективи українських клубів у єврокубках

Голова Комітету національних збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич поділився своїми очікуваннями від виступів українських команд у єврокубках.

"Незважаючи на дві нічиї, вважаю, Динамо просто зобов'язане виходити з такої групи в Лізі Європи.

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У Шахтаря в Лізі чемпіонів ситуація складніша. На мій погляд, гірники втратили очки в матчах з Хоффенхаймом і Ліоном. Тепер в двох поєдинках з Манчестер Сіті їм потрібно чіплятися за очки, щоб розраховувати на вихід з групи. Хоча всі чудово розуміють, з якою сильною командою потрібно буде грати.

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Ворсклі, звичайно, буде складно пробитися в плей-офф раунд Ліги Європи. Втрачена на останніх хвилинах перемога в матчі зі Спортінгом може стати ключовим фактором для полтавців у розподілі місць у групі. Їм потрібно забути осічки і в найближчому матчі з Карабахом постаратися показати якісний футбол", – цитує Мирона Маркевича Команда №1.