– Нещодавно з'явилася інформація, що Карпати визнали правонаступником старих Карпат, і клуб змушений платити борги. В якому зараз стані розвиток цього питання?

– То більше питання не до мене, а до президента клубу і юристів. Я можу сказати одне – ніякої паніки в клубі немає, все нормально.

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Те, що пишуть про борги – президент десь посміявся з цього і сказав, що все буде нормально. Все, що я можу сказати з цього приводу. Це питання не до мене, але я знаю – ніякої паніки в Карпатах немає, все нормально, – запевнив Маркевич на прес-конференції.

Нагадаємо, раніше журналіст Віктор Вацко повідомляв, що сума заборгованості становить близько 8 мільйонів євро/доларів. Згодом журналісти "ТаТоТаке" додали, що Карпати згодні закрити борги попередніх керівників – "до цього у клубі готові як морально, так і матеріально".

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