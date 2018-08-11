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Маркевич про трансфер Супряги: Якщо Дніпро хоче повернути свою славу, треба притримувати таких футболістів

08:50 435 Читать на русском
Маркевич про трансфер Супряги: Якщо Дніпро хоче повернути свою славу, треба притримувати таких футболістів
Мирон Маркевич / Соцмережі

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич прокоментував перехід Супряги у Динамо.

"Те, що він перейшов у такий клуб, як Динамо – це, напевно, велика можливість та досягнення для Супряги. У киян багато зараз молодих футболістів грає, тож і в нього є шанси – все від нього буде залежати. З іншого боку, якщо Дніпро хоче повернути свою славу, треба притримувати таких футболістів. Мені так здається.

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У Супряги хороша швидкість, що особливо важливо для нападника. Непогана техніка. Звісно, там є ще над чим працювати. Тож, дай Бог, щоб він колись став новим "Андрієм Шевченком". Але поки що про це рано говорити", – передає слова Мирона Маркевича Sportarena.

Нагадаємо, київське Динамо вчора оголосило про трансфер 18-річного форварда СК Дніпро-1 Владислава Супряги.

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Головне Мирон Маркевич Трансфери Динамо Київ Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо Динамо
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