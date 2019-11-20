Маркевич про расизм на адресу Тайсона: Це могла бути спецоперація для дискредитації України

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич поділився несподіваною версією скандального випадку із расизмом на адресу Тайсона.

"Такого скандалу в нашій державі ніколи не було. Дозволю собі припустити, що це була спланована кимось спецоперація з дискредитації України. Адже така подія псує репутацію всій країні, яку вважають толерантною.

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Потрібно виловлювати покидьків, які так поводяться на трибунах. Слід залучити правоохоронні органи. Якщо ідентифікуємо особистості, то в подальшому вони повинні отримати довічну заборону на відвідування футбольних матчів", – поділився Маркевич в коментарі Expres Online.

Нагадаємо, у другому таймі "Класичного" арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч через нібито расистські вигуки на адресу гравців Шахтаря. За свою гнівну реакцію з поля був вилучений капітан "гірників" Тайсон, який за мить до цього показав непристойний жест у бік уболівальників.

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