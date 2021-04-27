"Це наша культура така. У будь-якій цивілізованій державі таких людей не підпустили б до команди. У нас таке проходить. Давайте далі так робити.

"Команда і так сильніша за нас, бл**ть, ти кожен фол свистиш": голкіпер Миная обурився суддівством у матчі з СК Дніпро-1

На що це все перетвориться і до чого ми дійдемо? Це все діти дивляться, молоде покоління. Вседозволеність... Потрібно карати...

Я розумію, що є нерви, емоції, але потрібно тримати себе в руках. Ти можеш на кухні так з дружиною поговорити, але не на всю Україну", – сказав Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, серед найсвіжіших випадків лайки на телебаченні інтерв'ю: голкіпера Миная Андрія Поповича після поразки від СК Дніпро-1, тренера Колоса Руслана Костишина щодо висловлювань журналіста Андрія Сеньківа, директора Олександрії Дмитра Китаєва на адресу Ігоря Бурбаса та президента Олімпіка Владислава Гельзіна щодо рефері скандального матчу з Шахтарем.

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